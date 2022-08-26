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В Ташкентской области реки окрашиваются сбросами текстильных предприятий

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- Светлана Лаптева
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Управление Ташкента по экологии и охране окружающей среды изучило ситуацию по обращениям в социальных сетях о сбросе токсичных сточных вод в канал Бозсув, проходящий по территории Зангиатинского района, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

В процессе исследования были взяты пробы для анализа сточных вод, сбрасываемых в Бозсув, из верхней и нижней части канала.

В ходе исследований стало известно, что чёрный цвет воды обусловлен окрашенными сточными водами, образующимися в процессе производства на текстильных предприятиях.

Экологи сформировали перечень из 7 текстильных и 2 бумагоперерабатывающих предприятий, которые регулярно сбрасывают на Бозсувскую станцию аэрации загрязнённые вещества и красящие растворы, и внесли бизнес-омбудсмену заявки на проверку их деятельности.

Отметим, что аналогичный случай недавно был выявлен на реке Чирчик. Местные жители сообщили о загрязнении и изменении цвета воды в реке.

В ходе изучения, проведённого специалистами Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды, было установлено, что река Чирчик, протекающая по территории махалли "Чингельды" Мирзо-Улугбекского района Ташкента, загрязняется цветными сточными водами.

Рабочая группа выяснила, что Чирчикские очистные сооружения не справляются с очисткой воды, их эффективность ниже 40−50% ввиду износа станции и увеличившегося в последние годы количества сбрасываемых вод.

На анализы были взяты образцы воды с точек сброса сточных вод в Чирчик выше и ниже по течению.

На месте также был сформирован список из 10 предприятий, в том числе 6 текстильных с красильными цехами, которые сбрасывают в реку окрашенную воду. Экологи подали заявку бизнес-омбудсману на посещение с проверкой этих предприятий.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/421855
Теги:
Узбекистан, экология
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