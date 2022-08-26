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Мэрия Бишкека напоминает об ответственности за самовольный захват земель

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- Назгуль Абдыразакова
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Столичный муниципалитет напоминает о недопущении самовольного захвата земельных участков на территории столицы и привлечении к ответственности за правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По его данным, правоохранительным органам поручено обеспечить соблюдение правопорядка и недопущение нарушения земельного законодательства КР.

"Выявлять лиц, осуществляющих самовольные захваты, а также предлагающих услуги по предоставлению земельных участков на территории города Бишкек и принимать в их отношении меры в соответствии с законодательством КР".


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URL: https://www.vb.kg/421861
Теги:
земельный участок, самозахватчики, Бишкек, мэрия
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