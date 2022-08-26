В столице неизвестные сломали кусты роз. Нарушителей ищут

26 августа сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" при утреннем обходе территории обнаружили сломанные кусты штамбовой розы в количестве 4 штук у здания Жогорку Кенеша, которые были посажены в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на месте установлено, что насаждения сломаны намеренно, так как и колышки, к которым был привязан стволы для лучшего укрепления, в почве были оторваны. Кроме того, злостные нарушители растоптали и клумбы цветов - порядка 20 штук сальвий.

На данный момент сотрудники предприятия в лице начальника участка по Первомайскому району и мастеров-озеленителей пытаются установить личность нарушителей и составляют акт.