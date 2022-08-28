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В одном из штатов США детей разрешили пороть

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- Светлана Лаптева
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Если пушки – последнее слово королей, то порка – последнее слово учителей. Видимо, этим соображением руководствовались представители одного из школьных округов в американском штате Миссури. Там решили восстановить телесные наказания нерадивых учащихся. Самое удивительное, что инициаторами порки выступили озабоченные дисциплиной своих детей родители.

Как пишет The Guardian, школьный округ Миссури, где в Кассвиле учится 1900 школьников, решил восстановить телесные наказания в своих классах, разрешив учащихся наказывать палкой-паддлом в форме весла или лопатки.

По словам директора школы Мерлина Джонсона, изменение политики в отношении телесного наказания произошло после того, как опрос, разосланный родителям в прошлом году, показал, что они хотят от детей большей дисциплины. "Жалобы, которые мы слышали от некоторых наших родителей, заключаются в том, что они не хотят, чтобы их ученики были отстранены от занятий. Им нужен другой вариант".

Администрация учебного заведения будет применять телесные наказания в качестве "крайней меры". При этом, по словам директора, наказание будет применяться только в "разумной форме". Телесные наказания могут применяться только директором и в присутствии свидетеля. Джонсон сказал, что наказание никогда не будет приводиться в исполнение в присутствии других учеников.

Ученикам младших классов грозят "один или два" шлепка, а старшеклассникам может достаться до трёх ударов.

Как отмечает The Washington Post, телесные наказания не новинка в американских школах. На протяжении веков школьников хлестали розгами или били линейками и "паддлами". В 1867 году Нью-Джерси стал первым штатом, запретившим практику в государственных школах, но прошло более 100 лет, прежде чем другие штаты последовали этому примеру. Однако в 1977 году Верховный суд США постановил, что телесные наказания в школах являются конституционными, и оставил на усмотрение штатов право применять их. В настоящее время в 19 штатах США (в большинстве своём они находятся на Юге) до сих пор формально разрешены телесные наказания. ​​Практикуется порка учеников частных учебных заведений в 15 штатах.

Источник: mk.ru


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