В Узбекистане запущена система автоматизированного пересечения госграницы

В Международном аэропорту Самарканда запустили электронную систему пересечения госграницы E-gates. Она автоматически идентифицирует людей на основе биометрических данных, сообщили местные СМИ.

Программно-аппаратный комплекс E-gates, разработанный местной компанией по заказу пограничных войск Службы государственной безопасности, предоставляет возможность безопасной и бесперебойной обработки потока пассажиров, переходящих пограничную зону.

Система на основе биометрических технологий обеспечивает автоматическую идентификацию личности и позволяет осуществлять быстрый и безопасный переход границы с минимальным привлечением сотрудников пограничного контроля. Данное решение может применяться на контрольно-пропускных пунктах различных типов – воздушных, автомобильных, морских и пешеходных.

"После тестового режима в международном аэропорту Самарканда был запущен проект внедрения новейшей системы, включающей считыватели документов, видеокамеры высокого разрешения, осуществляющие видеонаблюдение и сличение биометрических данных пассажиров с документом, удостоверяющим личность", – отметили в отряде пограничного контроля СГБ в аэропорту Самарканда.

Также были разработаны защита от несанкционированного прохождения и алгоритмы обеспечения одиночного прохода, распознавания багажа и предметов, оставленных без внимания.

Данная система способствует увеличению туристического потенциала за счет уменьшения времени прохода через госграницу, обеспечивая комфорт пассажирам, при этом исключая ошибки, основанные на человеческом факторе, – подчеркнули в ведомстве.