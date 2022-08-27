Талибы заблокировали 23 миллиона "аморальных сайтов" в Афганистане

Афганские власти заблокировали в стране 23,4 млн сайтов, которые размещали "аморальный контент", сообщает TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности министра связи и информации Наджибуллу Хаккани.

По словам Хаккани, такое количество заблокированных сайтов объясняется тем, что платформы каждый раз меняют свои адреса после блокировки. При этом не уточняется, какой именно контент размещался на этих интернет-страницах.

Кроме того, замминистра связи и информации Афганистана Ахмад Масуд Латиф Рай раскритиковал социальную сеть Facebook за отказ сотрудничать с "Талибаном".

Ранее талибы заблокировали в Афганистане видео-платформу TikTok и онлайн-игру PlayerUnknown"s Battlegrounds (PUBG), которые "вводят в заблуждение молодое поколение". Министерству связи и информационных технологий было поручено пресекать деятельность каналов и программ "аморального содержания".

После захвата власти талибами в августе 2021 года в Афганистане усилилась цензура. В сентябре 2021 года "Талибан" заменил министерство по делам женщин министерством по распространению добродетели и искоренению порока. Ведомство, отвечающее за соблюдение правил шариата, запретило трансляции любых иностранных сериалов. В Афганистане также закрыли иностранные и местные редакции. В марте 2022 года талибы запретили вещание телеканала "Би-би-си" и закрыли две радиостанции в Кандагаре.

Источник: mediazona.ca