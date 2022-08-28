В Южной Корее из личинок и сахара создали аналог мяса

Химики из Южной Кореи создали аналог мяса из сахара и белков, извлеченных из личинок мучных хрущаков. Этими насекомыми кормят мелких животных, пишет ТАСС.

Новый заменитель мяса по вкусу и запаху практически неотличим от натурального продукта - обработанные сахаром и обжаренные личинки усилили мясной аромат.

"Рост цен на мясо и глобальное потепление заставили нас по-новому взглянуть на возможность употребления в пищу насекомых. Их тело содержит в себе все необходимые жирные кислоты, витамины, минералы и белки", - заявил соавтор разработки Чо Ынхи.

Ученые рассчитывают, что их технология сделает производство мяса и мясных соусов более экологичным и дешевым.