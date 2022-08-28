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В Кыргызстане производство одежды и обуви выросло почти на 33 процента

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- Канат Кожоев
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Объем производства текстиля, одежды и обуви по итогам семи месяцев 2022 года вырос на 32,9 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если в январе - июле объемы текстильного производства, а также производства одежды, обуви, кожи и прочих кожаных изделий оценили в 4 миллиарда 824,3 миллиона сомов, то за аналогичный период 2021 года - в 3 миллиарда 630,3 миллиона сомов. Таким образом, в этом году производство данных товаров в стоимостном выражении выросло на 1 миллиард 194 миллиона сомов больше.

Производство текстиля по сравнению с прошлым годом выросло на 43,8 процента, одежды - на 34,6 процента и обуви и кожаных изделий - на 12,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/421880
Теги:
Кыргызстан, экономика, производство
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