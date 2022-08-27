Погода
$ 80.87 - 81.87
€ 81.37 - 82.37

Баткенские пограничники задержали контрабанду на 625 тысяч сомов

89  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов через границу, сообщает пресс-служба Погранслужбы.

Так, в пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину марки "Вольво" под управлением гражданина Республики Узбекистан Ш.О., 1999 г.р., который пытался нелегально провезти из Кыргызстана в анклав Сох (РУз) 3 250 л дизельного топлива.

Сегодня, 27 августа 2022 г., в местности Кунанды села Жаны-Бак Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину "Фольксваген-LT46" под управлением гражданина Кыргызской Республики Б.Э., 1971 г.р., пытавшегося незаконно провезти контрабандный груз из Республики Таджикистан в Кыргызстан. В машине у гражданина Б.Э. было обнаружено 384 коробок винограда, общий вес которых составил 3072 кг.

По предварительным данным, стоимость всех задержанных грузов составила около 625 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421881
Теги:
Баткенская область, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  