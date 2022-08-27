Баткенские пограничники задержали контрабанду на 625 тысяч сомов

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов через границу, сообщает пресс-служба Погранслужбы.

Так, в пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину марки "Вольво" под управлением гражданина Республики Узбекистан Ш.О., 1999 г.р., который пытался нелегально провезти из Кыргызстана в анклав Сох (РУз) 3 250 л дизельного топлива.

Сегодня, 27 августа 2022 г., в местности Кунанды села Жаны-Бак Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину "Фольксваген-LT46" под управлением гражданина Кыргызской Республики Б.Э., 1971 г.р., пытавшегося незаконно провезти контрабандный груз из Республики Таджикистан в Кыргызстан. В машине у гражданина Б.Э. было обнаружено 384 коробок винограда, общий вес которых составил 3072 кг.

По предварительным данным, стоимость всех задержанных грузов составила около 625 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.