Бегалиев: На Всемирные игры кочевников из Кыргызстана поедут лучшие игроки

В городе Чолпон-Ата начались тренировки по кок-бору и кокпару для участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 29 сентября по 2 октября в турецком городе Изник.

По словам президента Федерации кок-бору Кыргызстана Таласа Бегалиева, в настоящее время ведутся подготовки к крупному спортивному мероприятию по двум играм: кок-бору и кокпару, чтобы продемонстрировать зрелищную игру.

"Команда Кыргызстана будет состоять из 34 человек. Государство оказывает максимальную поддержку игрокам и тренерам. Помимо этого оказывают содействие всем, кто неравнодушен к нашей национальной игре. Для кок-бору и кокпару мы отобрали лучших из игроков. Участники поедут Турцию за 10 дней до начало игр", - сказал он.