Граната в Asia Mall оказалась непригодной к применению

Граната, найденная в машине на автомойке в торговом центре Asia Mall, оказалась непригодной к применению. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"В ходе доследственной проверки была назначена экспертиза, согласно заключению которой, представленный на исследование корпус гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ - являются боеприпасами, в конструкции содержатся взрывчатые вещества тротил и тетрил, изготовлены заводским способом, но переснаряжению не подвергались. Однако применению не пригодны, при испытаниях дали "отказ". То есть, граната не могла быть приведена в боевое действие, в связи с чем по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 139 (Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК Кыргызской Республики.

Продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, по результатам которых будет принято процессуальное решение".