Погода
$ 81.29 - 82.29
€ 81.74 - 82.74

Граната в Asia Mall оказалась непригодной к применению

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граната, найденная в машине на автомойке в торговом центре Asia Mall, оказалась непригодной к применению. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"В ходе доследственной проверки была назначена экспертиза, согласно заключению которой, представленный на исследование корпус гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ - являются боеприпасами, в конструкции содержатся взрывчатые вещества тротил и тетрил, изготовлены заводским способом, но переснаряжению не подвергались. Однако применению не пригодны, при испытаниях дали "отказ". То есть, граната не могла быть приведена в боевое действие, в связи с чем по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 139 (Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК Кыргызской Республики.

Продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, по результатам которых будет принято процессуальное решение".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421891
Теги:
бомба, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  