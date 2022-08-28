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Госантимонополия помогла кыргызстанцу, пожаловавшегося на магазин "Б-2"

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В Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики помогли кыргызстанцу К.С.О. вернуть деньги за некачественный товар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, кыргызстанец пожаловался на магазин "Б-2".

"В марте месяце текущего года в магазине "Б-2" потребитель приобрела холодильник марки "POZIS RK-149" на сумму 30000 сомов. Придя домой потребитель заметила, что товар некачественный. В связи с чем на следующий день потребитель обратилась к продавцу с требованием заменить на другой товар, либо возвратить денежные средства. Однако, требования потребителя не были удовлетворены со стороны магазина "Б-2".

В соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики " О защите прав потребителей" после продажи товара ненадлежащего качества потребитель имеет право на: расторжение договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, возвратив продавцу товар ненадлежащего качества. В случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества, на который установлен срок годности, продавец обязан произвести замену этого товара на товар надлежащего качества или возвратить потребителю уплаченную им сумму, если недостатки товара обнаружены в пределах срока годности.

В рамках рассмотрения вышеуказанного обращения потребителю были возвращены денежные средства в размере 30000 сомов".


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URL: https://www.vb.kg/421892
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан
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