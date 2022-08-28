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В Верховном суде прошел турнир по шахматам

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В Верховном суде Кыргызской Республики состоялся турнир по шахматам среди судей и работников судов, приуроченный ко Дню Независимости Кыргызской Республики.

В турнире приняли участие команды, состоящие из судей и работников судебной системы из всех регионов республики.

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков в приветственной речи поздравил участников турнира с наступающим Днем Независимости, отметив, что это один из самых важных и главных праздников страны.

"День Независимости является символом нашей свободы, нашего единства как независимой страны и многонационального народа. И в преддверии Дня независимости мы проводим шахматный турнир", - сказал председатель.

Шахматы – интеллектуальная игра, способствующая развитию терпения, выдержки, сдержанности и умения контролировать свои эмоции. Игра также учит делать правильные прогнозы, эффективно использовать время и не терять самообладание в трудных ситуациях.

Замирбек Базарбеков отметил, что все эти качества необходимы судьям и работникам аппарата судов.

Сегодняшний турнир был организован Верховным судом впервые. В проведении мероприятия активное участие принял Кыргызский шахматный союз. В своем выступлении Президент Кыргызского шахматного союза Бабур Толбаев поблагодарил высший судебный орган за организацию шахматного турнира среди работников судебной системы накануне празднования Дня Независимости страны, а также пожелал успехов участникам.

По итогам турнира были определены победители, вручены дипломы, кубки и ценные призы.


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URL: https://www.vb.kg/421893
Теги:
Верховный суд, шахматы
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