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Российские пенсии можно будет получать за рубежом

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- Светлана Лаптева
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Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.

"Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/421898
Теги:
пенсии, Россия
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