Фотовзгляд: Прогулка по Неве

Наконец-то теплоход под ласковым названием "Корюшка" пришвартовался к набережной около львов Зимнего дворца. Меня в специальной, ортопедической, обуви с инвалидной палочкой, а также моих сопровождающих безропотно пропустили на стартовую позицию перед трапом теплохода. Даже руку подали, когда пришла пора.

Залезли на самый верх, заняли наиболее выгодные места, дочка сбегала, взяла оранжевые солнцезащитные зонтики. Уселись и понеслось: сначала Зимний дворец, потом другие архитектурные памятники. Мосты, соединяющие берега Невы, острова Васильевский, Каменный, Заячий, Крестовский и другие (всего 42 острова).

Я то и дело вставал со смартфоном в руках, когда проходили под мостом - казалось, что до него можно было рукой достать, народ веселился, казалось беспричинно.

Вот крейсер "Аврора", из орудия которого был сделан тот самый выстрел, вот новенький стадион, больше похожий на летающую тарелку, который теперь принадлежит "Газпрому". Вот старенький стадион, где выступала Питерская футбольная команда "Зенит".

Волны шумно бились о нашу плоскодонку, создавая иллюзию морского путешествия, качали ее на своих волнах, но морская болезнь так и не наступила.