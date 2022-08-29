Кыргызстан занимает 64 позицию в рейтинге стран мира по уровню счастья

Об этом сообщается в рейтинге World Happiness Report.

Первую тройку самых счастливых стран занимают Финляндия, Дания и Исландия. Наша страна в рейтинге занимает 64-ю строчку. Казахстан расположился на 40 месте, Узбекистан занимает 53 позицию рейтинга, Таджикистан расположился на 83 месте рейтинга. Замыкает рейтинг Афганистан, он занял 146 строчку, перед ним идут Ливан и Зимбабве.

World Happiness Report - это ежегодный доклад, публикуемый подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны - члены ООН, оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства.

Первый всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года. Это привлекло международное внимание как первое глобальное исследование счастья в мире. В докладе были изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях. В сентябре 2013 года во втором всемирном докладе о счастье предлагалось первое международное обозрение, и с этого момента доклад публикуется каждый год.