Посольство КР в Турции принимает участие в фестивале "Дни Анадолу" в Анкаре

Пресс-служба министерства иностранных дел сообщает, что посольство Кыргызстана в Турции принимает участие в 24-м международном фестивале культуры и искусства "Дни Анадолу", организованном муниципалитетом Этимесгут орода .Анкара.

Для участия в традиционном фестивале посольством подготовлен выставочный павильон, в котором представлены фотокартины, отражающие древнюю историю, богатую культуру и живописную природу Кыргызстана, фото-композиции из эпоса "Манас", различные предметы, демонстрирующие традиционный быт нашего народа и национальные блюда.

Также подготовлена культурная программа с участием соотечественников, проживающих в г. Анкара и местных жителей.

27 августа 2022 года в рамках мероприятия был проведен вечер "Дни Кыргызстана", в ходе которого были продемонстрированы видео-ролики о стране, исполнен отрывок из эпоса "Манас", национальные композиции на комузе и кыргызский национальный танец.

В начале меропрития официальные лица и гости фестиваля посетили павильон "Кыргызстан", а в завершении перед гостями вечера выступили посол Кубанычбек Омуралиев и глава МСУ Этимесгут Энвер Демирель.

В мероприятии приняли участие свыше 5 тысяч человек, которые являются жителями и гостями столицы Турции, депутаты парламента Турции и местных самоуправлений, руководители других городов, представители дипломатического корпуса, граждане Кыргызстана, проживающие в Турции.