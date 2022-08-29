Путин наградил Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награду Бердымухамедов получил "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" могут награждаться и иностранные граждане. Награда имеет всего четыре степени, самая низкая - IV степень.

В 2011 году совет старейшин присвоил Гурбангулы Бердымухамедову титул Аркадаг. Официально звание государственные СМИ Туркменистана переводят как "Твердыня, опора и надежда" или "Покровитель". Граждане страны должны обращаться к Бердымухамедову как "наш милосердный Аркадаг" и упоминать его так же.

Гурбангулы Бердымухамедов покинул пост президента в марте. Должность занял его сын Сердар Бердымухамедов, объявленный победителем управляемых выборов. Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что Сердар Бердымухамедов набрал 72,97 процента голосов на досрочных выборах, прошедших без участия международных наблюдателей.

Международные правозащитные организации считают Туркменистан одной из самых закрытых и несвободных стран мира.

Источник: Радио Азатлык