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Контрабандный груз почти на 2 миллиона сомов задержали в Баткенской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в период с 27 по 28 августа пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов и ГСМ через границу.

27 августа в местности Беш-Пистан сельской управы Маргун Лейлекского района пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину марки "Мерседес-Бенц Спринтер" под управлением гражданина Кыргызстана Т.Э., 1999 года рождения.

Во время досмотра грузовика был обнаружен нелегальный груз – женская и детская одежда, посуда, рулоны тканей, женские аксессуары и медицинские препараты без разрешительных документов.

На следующий день, 28 августа, пограничники контрольно-пропускного пункта "Кадамжай-автодорожный" при выезде из Кыргызстана задержали грузовую автомашину марки "Mercedes-Benz Actros" под управлением гражданина Узбекистана М.Д., 1990 года рождения.

В ходе досмотра прицепа пограничный наряд обнаружил потайной бак кустарного производства (не указанный в технических характеристиках документа), в котором водитель пытался незаконно провезти 5000 литров дизельного топлива.

Водитель пытался вывезти ГСМ в Узбекистан для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза и ГСМ составила более 1 885 000 сомов.

В обоих случаях задержанные водители, автомашины, груз и ГСМ были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/421914
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, Кыргызстан
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