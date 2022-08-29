Личный состав МВД перед праздником будет переведен на усиленный режим

Сегодня, 29 августа, текущего года в Центральном аппарате МВД Кыргызстана прошел строевой смотр и развод-инструктаж для проверки готовности сотрудников ОВД к несению службы и исполнению своих обязанностей по охране общественного порядка и безопасности граждан в связи с празднованием Дня независимости Кыргызстана.Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На период проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости, личный состав МВД с 30 августа по 1 сентября будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Строевой смотр проходил с участием заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Октября Урмамбетова и руководителей служб центрального аппарата.

Выступая перед личным составом, заместитель министра подчеркнул, что на органы внутренних дел ложится основная ответственность за поддержание правопорядка и стабильности.

"Требую от каждого сотрудника большой ответственности и вежливого обращения с гражданами, проявить профессионализм и своевременно принимать меры по недопущению нарушения общественного порядка", - отметил Октябрь Урмамбетов

В конце выступления он поздравил сотрудников милиции с наступающим праздником - Днем независимости Кыргызстана, пожелав здоровья и успехов в нелегкой работе.

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости, в министерстве внутренних дел разработан соответствующий план мероприятий.

Согласно проведенному расчету сил и средств в торжественных мероприятиях по всей республике будут задействованы более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которыми будет осуществляться работа по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений.

При дежурных частях МВД, ГУВД, УВД, горрайорганах внутренних дел будут задействованы усиленные следственно-оперативные группы, а также круглосуточное дежурство руководящего состава.

В ущелье Чункурчак Чуйской области 31 августа состоятся мероприятия, посвященные Дню независимости Кыргызстана и 200-летию Канай уулу Байтик Баатыра.

Праздничные мероприятия приуроченные к Дню Независимости пройдут в городе Бишкек и других областных и районных центрах страны.