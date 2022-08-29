Фильм "Семетей - сын Манаса" готовится к показу за рубежом

С 24 августа начался показ фильма "Семетей - сын Манаса" в столичных кинотеатрах. Зрители в основном оставили положительные отзывы, но были и отрицательные. Однако, как отмечают многие общественные деятели, критика в адрес кинофильма совершенно беспочвенна, так как впервые в Кыргызстане удалось кому-либо экранизировать пусть хоть и часть величайшего народного произведения. Возможно, поэтому фильм будет показан и в других странах. Об этом и другом редакции vb.kg рассказал сценарист и продюсер фильм "Семетей - сын Манаса" Омурзак Толобеков.

- Каков поток людей был в кинотеатры?

- Когда я ездил в Москву перед Новым годом и рассказывал о показе фильмов в кинотеатрах, российские кинопрокатчики говорили, что после пандемии зрители не ходят в кинотеатры. Многие в основном переключились на просмотр новых фильмов дома через платные интернет-каналы. Именно поэтому мы сотрудничаем с платными стриминговыми платформами и телеканалами таких стран, как Америка, Россия, Турция, Китай и Корея. 31 августа его покажут в Москве нашим соотечественникам и российским кинопрокатчикам. Также показы запланированы на 5-10 сентября в Стамбуле, Анкаре, 10-15 сентября в Сеуле, а в конце сентября в Нью-Йорке и Чикаго.

- Вы ранее говорили, что турецкие чиновники оставили положительные отзывы о фильме

- Да это так, турецкие руководители и кинематографисты положительно отозвались о фильме. Сейчас мы собираемся показать окончательный вариант после корректировок и договориться о том, в каких кинотеатрах и на каких интернет-платформах либо телеканалах будет показан фильм.

- Мы знаем, что фильм переведен на многие языки. Вы заранее записывали аудио на других языках?

- Мы предоставим субтитры и каждая страна запишут их на своем языке. Это регламент кино и в таком порядке мы договариваемся с нашими зарубежными партнерами.

- Выпуск кыргызского кино за рубежом - это, конечно, очень сложная задача. Как вы этого добиваетесь?

- Некоторые сцены наших фильмов "Президент и бомж", "Московская любовь", "Любовь миллионера" мы снимали в Астане, Москве, Берлине и Париже с участием иностранных актеров. В этой связи мы сотрудничаем с кинематографистами из других стран. Наш нынешний фильм "Семетей - сын Манаса" снят по всемирно известной трилогии "Манас". Мы объясняем его международное значение и убеждаем международных кинопрокатчиков. В Москве, Стамбуле и Анкаре мы провели ряд встреч с киноменеджерами и дистрибьюторами российских, турецких и международных известных кинокомпаний. В этом нас активно поддержали такие международные организации, как "Турксой" и "Шелковый путь" Шанхайского сотрудничества, а также посольства нашей страны в Турции, России и Южной Корее.