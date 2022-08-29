Машина, перевозившая контрабандный груз, конфискована в пользу государства

Государственная таможенная служба сообщает, что постановлением Баткенского районного суда транспортное средство Mercedes-Benz, которое ранее было задержано при выезде из анклава Чон-Гара РУз на территорию ЕАЭС КР, конфисковано в доход государства.

Сотрудниками "Оперативной" таможни совместно с сотрудниками ПС ГКНБ была задержана автомашина марки Mercedes-Benz под управлением гражданина КР К.О.Н.

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – арбузы свежие общим весом 5000 килограммов и стоимостью 100 тысяч сомов. К.О.Н. пытался незаконно ввезти груз из Узбекистана на территорию ЕАЭС в КР помимо таможенного контроля.

Транспортное средство задержано и доставлено на территорию терминала СВХ города Баткена до выяснения обстоятельств.

В отношении гражданина К.О.Н. наложен штраф в размере 60 тысяч сомов. Товар оформлен в таможенном отношении с взиманием таможенных платежей в двукратном размере на сумму 116 865 сомов.