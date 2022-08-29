Машина,перевозившая контрабандный груз конфискована в пользу государства

Государственная таможенная служба сообщает, что постановлением Баткенского районного суда, транспортное средство "Mercedes-Benz" которое ранее было задержано при выезде из анклава "Чон-Гара" РУз на территорию ЕАЭС КР, конфисковано в доход государства.

Сотрудниками "Оперативной" таможни совместно с сотрудниками ПС ГКНБ была задержана автомашина марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "К.О.Н.".

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – арбузы свежие, общим весом – 5000 килограммов, стоимостью 100 тысяч сомов. "К.О.Н." пытался незаконно ввезти груз из Узбекистана на территорию ЕАЭС в КР помимо таможенного контроля.

Транспортное средство задержано и доставлено на территорию терминала СВХ города Баткен до выяснения обстоятельств.

В отношении гражданина "К.О.Н." наложен штраф в размере 60 тысяч сомов. Товар оформлен в таможенном отношении с взиманием таможенных платежей в двукратном размере на сумму 116 865 сомов.