Сотрудник айыл окмоту попался на взятке

Гражданин Б.Ю. работал (и работает, как ни странно, по сей день) главным специалистом по земельно-жилищным вопросам и коммунальному хозяйству Милянфанского айыл окмоту Ысык-Атинского района. В его функциональные обязанности входит контроль за объектами муниципальной собственности, за правильным ограждением приусадебных участков, за использованием земель по целевому назначению.

Кроме того, он является членом комиссии пастбищного комитета, решающего вопросы предоставления заявителям пастбищных и иных земель.

В пойме реки Чу, на участке площадью чуть меньше 8 га, Б.Ю. вместе с сыном организовал рыбное хозяйство. Никого при этом в известность не поставил, ни с кем свой бизнес не согласовал, трансформацию земель по закону не провел. Земля между тем была раньше выделена в аренду односельчанину Б.Ю., с которым они устно и порешали важные государственные вопросы.

Когда нарушение вcкрылось и на место для проверки прибыл оперуполномоченный Иссык- Атинского районного отдела УГКНБ КР по Чуйской области, главный специалист по земле засуетился.

"Понимая, что имеются отдельные нарушения, - рассказывал он в своих показаниях, - я решил оттянуть срок проверки либо прекратить проверку, в связи с чем решил дать денежные средства сотруднику ГКНБ КР Н.С. в целях положительного решения вопроса. Для передачи денег я положил их в конверт и 14 июля 2022 года примерно в 15:00 часов при встрече с Н.С. в столовой на территории районного отдела ГКНБ КР положил конверт с деньгами на стол и предложил их Н.С. в качестве вознаграждения, то есть взятки. В этот момент я был задержан сотрудниками ГКНБ КР".

Из обвинительного заключения:

"С целью реализации своего преступного замысла по передаче взятки должностному лицу и для решения своего вопроса в положительную сторону, прибыв в Иссык-Атинский районный отдел УГКНБ КР по Чуйской области, в помещении столовой, при беседе с Н.С., передал последнему конверт с денежными средствами в сумме 30 000 сомов в качестве взятки, желая таким образом подкупить должностное лицо при исполнении служебных обязанностей по проверке целевого использования пастбищного земельного участка.

Обвиняемый был задержан непосредственно в момент передаче взятки Н.С. Когда следователь представился и сообщил о подозрениях и о проведении следственно-оперативного мероприятия, обвиняемый схватил со стола конверт и спрятал в свой карман".

По свидетельству оперативника, до этого Б.Ю. буквально по пятам за ним ходил, уговаривая принять "вознаграждение". И тот наконец "согласился", предварительно оповестив своих коллег по ГКНБ.

То, что сделал Б.Ю., следствием и судом было квалифицировано как "Передача должностному лицу лично взятки для самого должностного лица за действия в пользу взяткодателя, которые входят в служебные полномочия должностного лица либо которым оно в силу должностного положения может способствовать, а равно предложение и обещание дать взятку за совершение заведомо незаконного действия".

Если не принимать во внимание такую сложную формулировку, Б.Ю. попал под суд за взятку.

Суд признал подсудимого виновным, учел признание им вины и чистосердечное раскаяние и приговорил к штрафу в размере 5500 расчетных показателей (550 000 сомов).

О том, что осужденный Б.Ю. освобождается от должности главного специалиста по земельно-жилищным вопросам и коммунальному хозяйству Милянфанского айыл окмоту, в приговоре суда ничего не сказано.