За неделю из Иссык-Куля вытащили свыше 50 километров браконьерских сетей

Управлением внутренних дел Иссык-Кульской области совместно представителями областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, МЧС, местных государственных органов начата широкомасштабная работа по очистке озера Иссык-Куль от браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД регион.

Для этого созданы совместные группы из числа сотрудников милиции и экологов, которые оснащены специальными водными моторными лодками и средствами безопасности на воде.

Созданными совместными группами в период с 20 по 27 августа были проведены работы по очистке браконьерских сетей на отдельных участках Тюпского, Джети-Огузского и Иссык-Кульского районов. В итоге было снято с озера 514 штук браконьерских рыболовных сетей общей длиною 51 тысяча 400 метров.

В ходе работы также устанавливаются владельцы водных моторных лодок, с которыми проводятся профилактические беседы и доводятся об ответственность за незаконный улов рыб и других видов водных животных.