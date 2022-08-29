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За неделю из Иссык-Куля вытащили свыше 50 километров браконьерских сетей

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- Канат Кожоев
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Управлением внутренних дел Иссык-Кульской области совместно представителями областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, МЧС, местных государственных органов начата широкомасштабная работа по очистке озера Иссык-Куль от браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД регион.

Для этого созданы совместные группы из числа сотрудников милиции и экологов, которые оснащены специальными водными моторными лодками и средствами безопасности на воде.

Созданными совместными группами в период с 20 по 27 августа были проведены работы по очистке браконьерских сетей на отдельных участках Тюпского, Джети-Огузского и Иссык-Кульского районов. В итоге было снято с озера 514 штук браконьерских рыболовных сетей общей длиною 51 тысяча 400 метров.

В ходе работы также устанавливаются владельцы водных моторных лодок, с которыми проводятся профилактические беседы и доводятся об ответственность за незаконный улов рыб и других видов водных животных.


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URL: https://www.vb.kg/421923
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль, УВД
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