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Лента "На дне" вошла в конкурс фестиваля документального кино "Россия"

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- Анастасия Карелина
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Лента "На дне" Тамары Кубаевой вошла в конкурсную программу 33 Открытого фестиваля документального кино "Россия". Событие пройдет с 1 по 6 октября в Екатеринбурге.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

В 2022 году в оргкомитет смотра поступило 525 заявок от создателей кинокартин из России и стран бывшего Советского Союза. А вот в конкурсную программу фестиваля вошло 28 документальных и 20 телевизионных документальных фильмов.

Показы в Екатеринбурге будут проходить в Доме кино, Библиотечном центре "Екатеринбург", Культурно-просветительском центре "Царский" и в Доме офицеров. Фестивальные фильмы увидят также жители Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Невьянска, Ревды и Дегтярска. Вход на все показы будет свободным. Кроме того, конкурсные фильмы можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре фестиваля. Трансляция будет проходить в режиме реального времени на официальном сайте фестиваля https://www.rossia-doc.ru/ одновременно с оффлайн-показами в екатеринбургском Доме кино и Библиотечном центре "Екатеринбург".

Лента "На дне" была создана в 2022 году. Режиссер фильма Тамара Кубаева. Эта киноработа уже становилась участницей нескольких кинофестивалей. Фильм "На дне" посвящен экологии озера Иссык-Куль и волонтерах, которые очищают дно озера.


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URL: https://www.vb.kg/421925
Теги:
кино, Россия, фестиваль
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