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Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 3 сентября, и в воскресенье, 4 сентября, состоится премьера молодежной оперы Нур Чолпон "Ай-Тентек" в концертном исполнении. Дирижер-постановщик Захар Бутенко. Режиссер – Жипара Ибраимова.

Начало в 19 часов.

Также в театре продолжаются музыкальные вечера под театральной аркой. 7 сентября зрителей ждет концерт струнного квартета симфонического оркестра театра.

Начало в 19 часов.

8 сентября публику приглашают на концерт солистов оперы.

Начало в 19 часов.

9 сентября бишкекчан и гостей столицы ждет концерт академического хора театра.

Начало в 19 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в воскресенье, 4 сентября, пройдет вечер классической музыки "Эрнис Асаналиев приглашает…". В программе концерта сочинения Гайдна, Шопена, Франка, Бурткевича, Огонбаева и Бурштина. К публике выйдут: пианистка, заслуженная артистка Кыргызской Республики Кайры Кошоева, скрипач, народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев, виолончелистка, заслуженная артистка Кыргызской Республики Аида Ташибаева.

Начало в 16 часов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова 6 и 7 сентября приглашает зрителей посмотреть драму "Төлгө".

Начало в 18 часов 30 минут.

8 сентября в репертуаре КНАДТ спектакль "Саманчынын жолу" по произведению Чингиза Айтматова.

Начало в 18 часов 30 минут.

9 сентября в театре можно посмотреть постановку "Абийир кечирбейт".

Начало в 18 часов 30 минут.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в воскресенье, 4 сентября, в честь международного Дня благотворительности пройдет мероприятие "Сказка для Нагимы".

ОБФ "Help the children-SKD" собирает средства для 12 летней Нагимы Маныевой, которая борется с раком крови. В настоящее время девочка проходит курс химиотерапии после трансплантации костного мозга.

В этот день зрителям покажут сказку "Жила-была Сыроежка". Все собранные средства пойдут на оплату лечения Нагимы.

Начало в 12 часов.

В парке "Асанбай" в воскресенье, 4 сентября, пройдет фестиваль ColorFest.

Гостям обещают много танцев и музыки, игры и конкурсы, лотерею, подарки и призы, флешмоб "Тайный подарок", шоу-программу с приглашенным гостем и море красок.

Вход свободный.

Начало в 15 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка "Новый соцреализм-3". Данная выставка актуальной живописи является продолжением выставок "Новый соцреализм" и "Новый соцреализм-2". Экспозиция должна стать отражением того, что волнует наше общество в данный момент. Бишкекчане и гости столицы, пришедшие на выставку, смогут увидеть и оценить произведения Нюргуяны Иннокентьевой, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркына Соромбаева, Таалайбека Усубалиева, Омуркула уулу Базаркула и Константина Шкурпелы.

Посетить экспозицию можно до 19 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/421927
Теги:
выставка, концерт, театр, фестиваль, опера, Театр оперы и балета, спектакль
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