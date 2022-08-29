Погода
$ 81.49 - 82.49
€ 81.74 - 82.74

Комбанкам поручено до конца года обеспечить возможность оплаты по QR

151  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нацбанк рекомендует коммерческим банкам активнее внедрять платежи по QR-кодам.

Как сообщается, в соответствующее постановление внесены изменения, согласно которым коммерческим банкам, а также операторам платежных систем, платежным организациям и их агентам, имеющим мобильные приложения, необходимо до 31 декабря 2022 года обеспечить предоставление клиентам банковского продукта, приложения, услуги по осуществлению платежей с использованием QR-кода и возможность осуществлять в торгово-сервисных предприятиях Кыргызстана прием оплаты с использованием QR-кода.

Делается это, как утверждает регулятор, с целью развития банковской и платежной инфраструктуры по приему платежей за товары и услуги с использованием QR-кодов и создания единого платежного пространства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421928
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  