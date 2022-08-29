Комбанкам поручено до конца года обеспечить возможность оплаты по QR

Нацбанк рекомендует коммерческим банкам активнее внедрять платежи по QR-кодам.

Как сообщается, в соответствующее постановление внесены изменения, согласно которым коммерческим банкам, а также операторам платежных систем, платежным организациям и их агентам, имеющим мобильные приложения, необходимо до 31 декабря 2022 года обеспечить предоставление клиентам банковского продукта, приложения, услуги по осуществлению платежей с использованием QR-кода и возможность осуществлять в торгово-сервисных предприятиях Кыргызстана прием оплаты с использованием QR-кода.

Делается это, как утверждает регулятор, с целью развития банковской и платежной инфраструктуры по приему платежей за товары и услуги с использованием QR-кодов и создания единого платежного пространства.