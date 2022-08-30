Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 81.74 - 82.74

Почти 4 тысячам абонентов будет отключена подача света 1 сентября

264  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 сентября 2022 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии произведет в Бишкеке дистанционное отключение около 4 тысяч бытовых и небытовых абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Чуйское предприятие электросетей призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию.

Дебиторская задолженность абонентов по городу Бишкек составляет сейчас около 7 миллионов сомов.

Для удобства абонентов на сайте Чуйского предприятия электросетей функционирует рубрика "Баланс абонента". Все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние лицевого счета. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0(551)001-209.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421930
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  