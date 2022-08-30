Почти 4 тысячам абонентов будет отключена подача света 1 сентября

1 сентября 2022 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии произведет в Бишкеке дистанционное отключение около 4 тысяч бытовых и небытовых абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Чуйское предприятие электросетей призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию.

Дебиторская задолженность абонентов по городу Бишкек составляет сейчас около 7 миллионов сомов.

Для удобства абонентов на сайте Чуйского предприятия электросетей функционирует рубрика "Баланс абонента". Все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние лицевого счета. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0(551)001-209.