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30 августа в Бишкеке на поле встретятся легенды футбола СНГ и Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Легенды футбола СНГ и Кыргызстана встретятся в Бишкеке 30 августа. "Матч Легенд" состоится на стадионе имени Омурзакова. Об этом сообщает Русский дом.

В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Хорен Оганесян, Евгений Алдонин, Егор Титов, Андрей Тихонов и многие другие. Главный тренер команды гостей - Олег Романцев.

Команда Кыргызстана объединила именитых игроков отечественного футбола: Закира Джалилова, Комола Тайчиева, Сергея Фокина, Меклиса Кошалиева, Валерия Березовского, Марлена Касымова, Руслана Сыдыкова. Главный тренер команды Кыргызстана - Борис Подкорытов.

Спортивный комментатор на поле - Григорий Твалтвадзе (канал "Старт").

Матч начнется в 18 часов. Вход свободный.

Также перед зрителями выступят звезды кыргызской эстрады и специальные гости – группа "Город 312".


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URL: https://www.vb.kg/421935
Теги:
Россия, футбол, Кыргызстан
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