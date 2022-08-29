30 августа в Бишкеке на поле встретятся легенды футбола СНГ и Кыргызстана

Легенды футбола СНГ и Кыргызстана встретятся в Бишкеке 30 августа. "Матч Легенд" состоится на стадионе имени Омурзакова. Об этом сообщает Русский дом.

В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Хорен Оганесян, Евгений Алдонин, Егор Титов, Андрей Тихонов и многие другие. Главный тренер команды гостей - Олег Романцев.

Команда Кыргызстана объединила именитых игроков отечественного футбола: Закира Джалилова, Комола Тайчиева, Сергея Фокина, Меклиса Кошалиева, Валерия Березовского, Марлена Касымова, Руслана Сыдыкова. Главный тренер команды Кыргызстана - Борис Подкорытов.

Спортивный комментатор на поле - Григорий Твалтвадзе (канал "Старт").

Матч начнется в 18 часов. Вход свободный.

Также перед зрителями выступят звезды кыргызской эстрады и специальные гости – группа "Город 312".