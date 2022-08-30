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Польшу через две недели ждет голодный армагеддон - Polityka

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В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, сообщает обозреватель Polityka Джоанна Сольска, передает Eadaily.

"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", - указала она.

По ее словам, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки.

"Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон", - предупредила она.

Сольска заявила, что для производителей удобрения логично прекратить производство - газ подорожал в десятки раз за два года. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас - 300.

Как рассказал вице-президент Grupa Azoty Puławy Яцек Янишек, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство.

"Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", - отметила обозреватель Polityka.

Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Сольска пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже.

"Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?" - поинтересовалась она.

Обозреватель обрушилась на правительство за создание еще одного кризиса: к газовому добавляется продовольственный. Польша стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки, приводит выдержки из публикации РИА Новости.

Напомним: страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции на другие товары из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.


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URL: https://www.vb.kg/421936
Теги:
Польша, продовольствие
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