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В ЕАЭС разработают новые механизмы финансирования кооперационных проектов

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- Александра Василькова
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Главы правительств стран Евразийского экономического союза одобрили разработку предложений по устойчивым источникам финансирования кооперационных проектов в промышленности.

Предложения по конкретным источникам и механизмам льготного финансирования для реализации интеграционных проектов в реальном секторе экономики, особенно в отраслях промышленности, которые в большей степени зависят от импорта иностранной продукции, будут представлены ЕЭК совместно с правительствами государств альянса в четвертом квартале 2022 года.

"Главы правительств стран ЕАЭС поддержали инициативы промышленного блока комиссии по необходимости формирования новых механизмов финансирования промышленной кооперации. Приоритеты мы видим как в стратегически важных отраслях, по которым наблюдается высокая импортозависимость, к примеру, в авиастроении, микроэлектронике, фармацевтике, но, безусловно, мы будем рассматривать и другие проекты бизнеса, где есть кооперационная составляющая, – подчеркнул в своем выступлении министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Это позволит стимулировать развитие промышленного комплекса Союза, поможет создать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также продвинуться в вопросах устойчивого экономического роста стран евразийской "пятерки".

Министр ЕЭК отметил, что комиссия совместно со странами-членами активно работает по данному направлению с 2020 года. Реализация этих задач предусмотрена Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и Распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года № 12 об оперативных мерах по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, направленных на развитие внутреннего рынка и кооперацию в Союзе.

По словам Камаляна, в комиссию неоднократно поступали обращения бизнес-сообщества о необходимости улучшения условий для промышленной кооперации, создания совместных предприятий и реализации новых инфраструктурных проектов, а также разработки наднациональных мер поддержки интеграционных проектов. В ходе работы с торгово-промышленными палатами и предприятиями Союза эксперты ЕЭК выявили основные препятствия практической реализации кооперационных проектов в промышленности, в частности – это отсутствие льготных ставок по заемным средствам на реализацию таких проектов.

В настоящее время ЕАЭС столкнулся со снижением взаимных и внешних инвестиций в реальный сектор экономики. Поэтому привлечение инвестиций в промышленное производство, как подчеркнул министр ЕЭК, должно стать одном из приоритетов наших стран и Комиссии.

В рамках исполнения поручений глав государств Союза по развитию промкооперации Комиссией совместно с национальными и наднациональными институтами развития подготовлен аналитический доклад о текущей ситуации и подходах по возможным источникам и механизмам финансирования кооперационных цепочек.

"Предложения ЕЭК содержат направления работы по поиску новых источников и механизмов финансирования, в качестве которых возможно рассмотреть субсидии из бюджетов стран ЕАЭС, отчисления из таможенных поступлений, создание отраслевого фонда, использование ресурсов евразийских институтов развития, применение механизмов смешанного финансирования", – резюмировал Артак Камалян.


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URL: https://www.vb.kg/421937
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан, экономика, финансы
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