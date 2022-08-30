Подразделения Вооруженных сил КР отработали марш-броски в полном снаряжении

В подразделениях Министерства обороны Кыргызской Республики военнослужащие отрабатывают марш-броски как на ровной, так и на пересеченной местности.

Таким образом наших военных готовят к выживаемости в сложных условиях. Оказывается, подразделения в боевых условиях современной войны должны быть готовы двигаться чуть ли не на скорости танков в бою. И марш-броски являются тренировками, как для сохранения жизни самих военных, так и для успешного выполнения боевой задачи в любых условиях. А в Кыргызстане, где 95 процентов горы - мобильность и физическая подготовленность, плюс обученность и техническая оснащенность - крайняя необходимость.

Как ни крути, все начинается с банальной физподготовки и общего боевого духа подразделения, которое как раз и рождается в таких вот пробежках в полном вооружении.

Мы побывали в одном из подразделений с начальников боевой подготовки полковником Дононбаевым и начальником отделения физической подготовки и спорта Главного управления боевой подготовки, подполковником Сагымбековым Канатом Таштанбековичем.

"Марш-бросок - это коллективный тест, расстояние обычно 5-6 км в полном снаряжении в зависимости от подготовленности. Начинают тренировки с более облегченного варианта, затем усложняют задачу. Важно чтобы подразделение сработалось - научилось чувствовать друг друга, как единый организм, чтобы более подготовленные не отрывались от менее тренированных к таким нагрузкам.

Вспомним, что в сложной политической обстановке армия всегда должна быть готова защищать страну от различных провокаций, а значит должна быть боеготовна. А марш-броски, если заглянуть в учебники - "это стремительное, организованное перемещение войск или отдельного воинского подразделения, с чередованием шага и бега. Перемещение может производиться, в зависимости от поставленных задач, как в пешем или верховом порядке. Марш-бросок совершается для быстрого маневрирования в предбоевых и боевых порядках. Стремительный пеший, верховой марш способствует успеху в ведении боевых действий", - пояснил полковник Дононбаев.

Также он рассказал, что марш-броски совершают подразделения в пешем порядке или верхом на технике. А если говорить о боевой подготовке военнослужащих, то марш-бросок является одним из методов морально-психологической и физической тренировки.

"При современной организации войск наряду с подготовкой к совершению быстрых и длительных маршей с использованием транспортных средств большое внимание уделяют подготовке к совершению пеших марш-бросков тех подразделений, которые ведут бой, передвигаясь главным образом пешим порядком. Поскольку танки в бою расчищают путь для пехоты, последняя должна быть подготовлена к пешим броскам со скоростью, близкой к скорости движения танков в бою. Это требование относится в первую очередь к таким подразделениям, как стрелковые роты и мотострелковые батальоны.

Марш-бросок - часть марша, который совершается военнослужащими в составе подразделения, в основном пешим порядком, в ускоренном темпе, с чередованием ходьбы и бега. Иногда возможен смешанный марш-бросок, когда часть пути преодолевается пешим порядком, а другая часть - десантом на танках и бронетранспортерах.

При совершении пеших марш-бросков в условиях, приближенных к боевым, военнослужащие могут иметь полную или облегченную выкладку (при полевой форме одежды) в зависимости от задач, которые решает подразделение. Облегчение выкладки, может идти за счет снятия с солдат и перевозки на транспортных средствах скатки шинели (летом), вещевого мешка с продовольствием, котелком и другим имуществом, ненужным на марше или в предстоящем бою.

При этом норматив: 10 км - отлично 52-54 минуты - хорошо, 56 мин - удовлетворительно, для 5 км - 25 минут хорошо, 26-27 минут - удовлетворительно", - рассказал начальник отделения физической подготовки и спорта Главного управления боевой подготовки подполковник Канат Сагымбеков.

Справка: Опыт войны и тактических учений показывает, что дистанция пешего марш-броска может быть самой различной, так как она зависит от задачи, выполняемой подразделениями. Например, когда подразделения находятся в обороне, расстояние марш-броска роты, совершающей маневр в сторону фланга, может быть 1-2 км. Если подразделения ведут наступление, то от рубежа атаки до рубежа ближайшей задачи, которую они выполняют, как правило, без остановок, расстояние марш-броска обычно будет 2-3 км. При развертывании во встречном бою расстояние броска обычно колеблется от 3 до 5 км; для головных подразделений оно будет одним, а для подразделений второго эшелона - другим. В боевых условиях стандартных дистанций для марш-бросков быть не может. Тренировка сухопутных войск в совершении пеших марш-бросков ограничена расстоянием 6 км. Это отчасти связано с неоправданно большим расходом времени при большом расстоянии марш-броска. Кроме того, бесспорным является и то обстоятельство, что подразделения, хорошо подготовленные в совершении марш-бросков на 6 км, всегда смогут успешно совершить марш-бросок и на большее расстояние. Увлекаться тренировками в совершении подразделениями пеших марш-бросков на большие расстояния нецелесообразно еще и потому, что скорость передвижения при этом неизбежно будет падать. Кроме того, пехота не должна отрываться от своего тяжелого оружия, обеспечивающего успех атаки: это оружие не всегда сможет выдвигаться с такой же скоростью, как пехота, а будет передвигаться бросками от рубежа к рубежу вслед за своими подразделениями.