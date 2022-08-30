Сегодня, 30 августа, в столице из-за футбольного матча перекроют часть улиц

Бишкеке завтра, 30 августа, будут перекрыты ряд улиц из-за футбольного матча с участием президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной милиции. Дороги будут перекрыты с 14 до 23 часов:

улицу Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе, улица Фрунзе с улицы Тоголок Молдо и улицы Панфилова.

УПСМ просит извинения за неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут.

Футбольный матч между ветеранами сборных КР и звезд стран СНГ, приуроченный к 31-й годовщине независимости страны, состоится 30 августа на столичном стадионе имени Долона Омурзакова. Президент сыграет в составе сборной ветеранов Кыргызстана.

В составе сборной ветеранов Кыргызстана: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишников и другие. Главный тренер команды - Борис Подкорытов.

В состав команды звезд стран СНГ вошли: Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие.