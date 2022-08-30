В День независимости в Оше пройдет ряд мероприятий

В пресс-службе мэрии города Ош сообщают, что 31 августа в 10 часов в городских парках Токтогула и Навои для всех желающих состоятся спортивные мероприятия, в том числе по национальным видам спорта (тогуз коргоол, ордо, перетягивание каната, поднятие гири, шахматы, настольный теннис, армрестлинг).

Во всех городских парках также запланированы праздничные гуляния:

В 11 чаосв на территории ипподрома (село Толойкон) будут проведены конные скачки на Кубок мэра Оша.

В 19 часов в этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" состоится проведение концертной программы с участием танцевальных коллективов города, звезд эстрады, музыкальных и творческих групп.