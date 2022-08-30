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Поможем 12-летней Нагиме Маныевой победить страшную болезнь!

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- Анастасия Карелина
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4 сентября Фонд Help the Children-SKD приглашает всех неравнодушных людей в Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова. Купив билет на спектакль "Жила-была Сыроежка", вы можете помочь 12-летней Нагиме Маныевой победить смертельный недуг.

В канун Международного дня благотворительности в стенах Русского драмтеатра пройдет благотворительное событие под названием "Сказка для Нагимы". Фонд Help the Children-SKD с нашей помощью хочет собрать нужную для лечения Нагимы Маныевой сумму. Девочка борется с раком крови. Сейчас она проходит курс химиотерапии после трансплантации костного мозга.

Каждый купленный билет на сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка" от поддержавшего акцию театра - это ваш вклад в спасение Нагимы. Все собранные 4 сентября средства пойдут на оплату лечения девочки. Сам фонд Help the Children-SKD взял на себя обязательства оплатить клинике в США 8 тысяч долларов.

Представление в Русском драмтеатре начнется 4 сентября в 12 часов. Стоимость билета – 150 сомов. Телефоны (WhatsApp) для приобретения билетов: 0(508)103-103, 0(509)103-103.

Можно также купить билеты на представление и передать их в фонд, а сотрудники организации передадут их подопечным - детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также в реабилитационный центр "Оберег". Тогда и детки смогут бесплатно посмотреть спектакль, и фонд соберет средства на помощь Нагиме.


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URL: https://www.vb.kg/421948
Теги:
благотворительность, дети, спектакль
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