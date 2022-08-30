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Готова инструкция по обращению в Центр обслуживания предпринимателей

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции, уникальный документ разработан наряду с другими гайдами, упрощающими взаимодействие бизнеса и государственных органов. Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) создан в городе Бишкеке по принципу Единого окна, в нем сосредоточены специалисты из различных государственных и коммерческих служб.

Прибывшие в Кыргызстан иностранные граждане получат полную детальную информацию об адресе, о часах работы ЦОП и о тех государственных и коммерческих услугах, которые можно в нем получить. Инструкция будет полезна всем бизнесменам, независимо от их гражданства.

Заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова обосновывает необходимость подобных инструкций: "Мы плотно работаем над повышением прозрачности любых государственных услуг в Кыргызской Республике. Развитие экономики страны в первую очередь предполагает прозрачную и доступную информацию о любых этапах взаимодействия бизнеса и государства. Данная инструкция призвана упростить для прибывших в страну иностранных граждан, собирающихся заниматься предпринимательством в нашей стране, необходимые процедуры оформления надлежащих документов".

В ЦОП созданы все условия, чтобы предприниматели смогли оперативно и в полном объеме получить консультации и государственные услуги. Вместо посещения 13 государственных служб и офисов трех банков можно решить все вопросы в одной локации.

Любой предприниматель в Бишкеке может связаться по телефону с центром и получить консультационную поддержку. Также предприниматели могут воспользоваться конференц-залом на 40 посадочных мест, который полностью оснащен оборудованием для организации мероприятий.

"Прибывшие в страну граждане других государств смогут в один клик на странице Минэкономкоммерции получить пошаговую инструкцию о том, как и зачем обратиться в ЦОП. Это сэкономит много сил и времени нашим гостям", - сказала замминистра.

Предприниматели, зарегистрировавшие бизнес в столице Кыргызстана, могут обратиться в ЦОП независимо от статуса и гражданства. Центр обслуживает предпринимателей с местом регистрации в любом районном налоговом органе города.

Обратиться к гайду можно по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/421949
Теги:
бизнес, лжепредпринимательство, Кыргызстан, экономика, Министерство экономики и коммерции
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