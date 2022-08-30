В КР начались симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми

В Иссык-Кульской области прошло открытие Второго национального симуляционного упражнения по борьбе с торговлей людьми в КР. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Уточняется, что национальное симуляционное упражнение – это практическое обучение, участники которого, используя профессиональные навыки, смогут смоделировать меры противодействия торговле людьми в режиме реального времени, в среде, максимально приближенной к действительности. Для имитации случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, будут задействованы актеры и воссозданы фиктивные притоны, сельскохозяйственные объекты.

В этом году симуляционное упражнение по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми организовано министерством труда, социального обеспечения и миграции КР при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.