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В КР начались симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Кульской области прошло открытие Второго национального симуляционного упражнения по борьбе с торговлей людьми в КР. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Уточняется, что национальное симуляционное упражнение – это практическое обучение, участники которого, используя профессиональные навыки, смогут смоделировать меры противодействия торговле людьми в режиме реального времени, в среде, максимально приближенной к действительности. Для имитации случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, будут задействованы актеры и воссозданы фиктивные притоны, сельскохозяйственные объекты.

В этом году симуляционное упражнение по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми организовано министерством труда, социального обеспечения и миграции КР при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/421950
Теги:
борьба, Иссык-Кульская область, торговля людьми, ОБСЕ
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