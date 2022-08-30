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Внимание: В Бишкеке разыскивают Ильяса Абдуллаева

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича.

28 августа 2022 года в УВД Свердловского района Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.З. об оказании содействия в поиске ее племянника гражданина Казахстана Абдуллаева Ильяса Олеговича, 2005 года рождения, который 28 августа 2022 года примерно в период времени с 12 до 13 часов ушел в неизвестном направлении на территории рынка "Джунхай", после чего до сих пор не вернулся. По настоящее время, местонахождение пропавшего неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, имеет родинку над левым углом губы, Страдает психическим расстройством, при разговоре ведет себя агрессивно.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, футболка черного цвета с белой надписью "United Colors of Benetton", на ногах кроссовки черного цвета, на голове тюбетейка белого цвета.  

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/421952
Теги:
розыск, Свердловский район, Бишкек, милиция
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