Внимание: В Бишкеке разыскивают Ильяса Абдуллаева

Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича.

28 августа 2022 года в УВД Свердловского района Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.З. об оказании содействия в поиске ее племянника гражданина Казахстана Абдуллаева Ильяса Олеговича, 2005 года рождения, который 28 августа 2022 года примерно в период времени с 12 до 13 часов ушел в неизвестном направлении на территории рынка "Джунхай", после чего до сих пор не вернулся. По настоящее время, местонахождение пропавшего неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, имеет родинку над левым углом губы, Страдает психическим расстройством, при разговоре ведет себя агрессивно.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, футболка черного цвета с белой надписью "United Colors of Benetton", на ногах кроссовки черного цвета, на голове тюбетейка белого цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102.