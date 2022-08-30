Релокация в Кыргызстан: как получить статус "Цифровой кочевник"

Кабинет министров принял Положение "Об утверждении Временного положения о присвоении статуса "Цифровой кочевник" ("Digital nomad") иностранным гражданам и лицам без гражданства", предоставляющем режим наибольшего благоприятствования для специалистов, релоцирующихся в Кыргызстан. Этот статус позволяет гражданам ряда стран пребывать на территории Кыргызстана без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а также облегчает взаимодействие с государственными органами, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

"Тенденция к росту числа Digital nomads, так называемых "Цифровых кочевников", во всем мире набирает силу. Люди могут работать из любой страны мира, если для работы им нужен только компьютер и хороший скоростной Интернет. За время пандемии повсеместная практика удаленной работы выделила и сформировала определенный кластер специалистов, которым не нужно быть в офисе, а также многие эти люди работают на несколько компаний. Создать благоприятные условия для релокации таких людей в Кыргызстан - цель этой нормативной инициативы", - отметил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

Одним из шагов по реализации Положения стала разработка в Минэкономкоммерции КР гайда – пошаговой подробной инструкции о получении статуса "Цифровой кочевник". В гайде отражены развернутые ответы на основные вопросы, возникающие у потенциальных переселенцев. Обладатель статуса "Цифровой кочевник" ("Digital nomad") освобождается от обязанности осуществления регистрации по месту проживания на территории Кыргызской Республики, от необходимости получения разрешения на работу, автоматически получает персональный идентификационный номер и многое другое. В гайде преимущества этого статуса рассмотрены подробно в мельчайших деталях.

Соискателем статуса "Цифровой кочевник" (Digital nomad) могут выступать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере цифровых технологий. Инструкция дает четкое представление о том, какие профессии входят в этот перечень. Гайд дает представление и о том, куда подавать заявку, в какой форме, сколько ждать ответа и многое другое.

"Кыргызстан, в силу природных и геополитических факторов, может стать страной, где цифровым кочевникам будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест. Положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством. А наш гайд станет путеводителем для людей, стремящихся получить этот статус", - сказал начальник управления бизнес-среды МЭК КР Муса Катаганов.

Обратиться к гайду можно по ссылке.