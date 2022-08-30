Две трети проблем граждан можно решать на местном уровне

В Кыргызстане в 2023 году будут вновь формироваться районные кенеши с достаточно широкими полномочиями. Их будет 40. Именно столько районов существует в республике. Теперь минфину предстоит сформировать для них бюджет функционирования, то есть заложить деньги на то, чтобы органы могли работать. Депутаты будут формироваться из числа айыльных кенешей и проводить свою работу бесплатно. Что идет не так и на, что важно обратить внимание в проведение такой важной для страны реформы? Эти вопросы обсудили в Бишкеке эксперты и государственники за круглым столом, организованным Институтом муниципальных исследований и технологий.

Основания надеяться на то, что в Кыргызстане наконец будет выстроен грамотный менеджмент управления затеплилась в октябре прошлого года, когда в стране был принят новый Закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".

"В стране есть четыре уровня управления: республиканский, областной, районный и местный. И лишь два бюджетных уровня: республиканский и местный. Налицо дисбаланс полномочий органов управления и их финансового подкрепления. Областной и районный уровни, не имея своего бюджета, не могут полноценно решать актуальные проблемы граждан. И их роль, по сути, сведена к выполнению представительских функций, зачастую декоративных. В этом может крыться одна из главных причин низкого авторитета и уровня доверия граждан к органам местной власти", - считает экс-депутат ЖК Аалы Карашев.

Спустя почти год после принятия закона появились сомнения, получится ли реализовать написанное на бумаге или снова нет. Некоторые эксперты считают, работу над отдельными положениями, необходимо ускорить. А именно:

в полной мере не решены кадровые вопросы, имеют место назначение на должности не из муниципального резерва; не определены органы или лица, ответственные за мониторинг соблюдения норм Закона при назначении на должности акимов районов, мэров городов; слабо ведется работа по подготовке к введению районного бюджета; бюджет должен быть не только для функционирования органа, но и для развития данного района.

Эксперты отметили, что реформу необходимо концентрировать на экономическом развитии районов. Должны быть выработаны четкие правила, чтобы районы не ущемляли интересы местного самоуправления, особенно, в вопросах бюджетирования, а могли финансироваться за счет закрепленных источников дохода, расщепленных из отчислений в Республиканский бюджет. А для эффективного использования бюджета развития важно усилить полномочия акимов в части назначения руководителей районного звена и повысить их персональную ответственность за результаты работы. И тогда, две трети проблем граждан будет решаться на местном уровне, заключили участники круглого стола.

Аалы Карашев уверен, что 60-70 процентов вопросов можно решать на местном уровне.

"Не надо обращаться в правительство, центральные органы управления. То есть, мы должны создать сильную вертикаль государственной власти и гармоничное, местное самоуправление", - говорит он.

"Решение этого вопроса может быть невыгодно именно власть имущим, потому что у них один из рычагов влияния на общественность убирают. Раньше, они могли сказать: я вот, пришел, мог решить ваши вопросы, если бы не было меня не ремонтировалась бы школа, дорога не была проложена, а здесь получается общественность, в лице вот этих местных кенешей, районных. Они будут определять, что в первую очередь надо отремонтировать, что на следующий год оставляем. И тут, один рычаг влияния у них отбирают", - отмечает Самат Ашимов, председатель ОФ "Коалиция за устойчивое развитие".

Участники встречи отметили, что сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы реформа завершилась построением гармоничной системы территориального управления, сочетающей сильное государственное управление с развитыми и ответственным местным самоуправлением. Поэтому так важно собираться вместе, обсуждать, вырабатывать точки зрения и помогать государству реализовывать актуальные задачи, стоящие перед страной.