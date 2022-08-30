На Иссык-Куле состоялся Off road ATV Extreme fest 2022

Пляж, солнце, бриз и гонки по бездорожью на мотоциклах, джиппах и квадроциклах, такой набор удовольствий получили в прошлую субботу гости фестиваля Off road ATV Extreme fest 2022, проходившего в иссык-кульском селе Орнок.

Зоной экстремальных заездов стала часть прибрежной территории, расположенный неподалеку от Центра кочевой цивилизации. Трасса, по которой предстояло двигаться эндуристам, джипперам и квадроциклистам, сама по себе достаточно сложная – пески – была усилена искусственными препятствиями, позволяющими участникам соревнований в максимальной степени продемонстрировать свое мастерство.

Уже к 10 часам на пляже собралось множество народу – желающие понаблюдать за спортсменами-виртуозами спешили занять места вблизи самых непростых участков трассы, чтобы увидеть все самые зрелищные моменты заезда. К этому времени все участники соревнований уже были готовы к состязанию. Как выяснилось, ночь перед фестивалем большинство из них провело на берегу Иссык-Куля – кто-то остановился в юртах, которые сдают местные жители, другие устроились на ночлег прямо в импровизированном палаточном лагере для спортсменов.

Один из организаторов этого события Айбек Абылкасымов рассказал vb.kg, что сам с удовольствием принял бы участие в заезде – уж очень зажигательная атмосфера, если бы не загрузка по организационным вопросам.

По его словам, это уже второй подобный фестиваль, который проходит на берегу Иссык-Куля.

"В прошлом году автосоревнования "Off-Road EXTREM фестиваль ATV 4x4" проходили возле села Дон-Талаа Тонского района. В этом году мы решили организовать заезд здесь в Орноке. Готовились примерно полтора месяца, поскольку определенный опыт уже имеется", - сказал Абылкасымов.

Он отметил, что на нынешние соревнования зарегистрировалось больше 100 участников.

"Приехали не только кыргызстанцы, но и спортсмены из Казахстана и Узбекистана. Так что в некотором смысле мы доросли до международного уровня", - улыбнулся Айбек.

Он также поблагодарил местных жителей, которые, по его словам, всеми силами помогали организовать все для мероприятия.

"Ни на одном из этапов подготовки мы не встретили никакого сопротивления ни со стороны государственных органов, ни со стороны местного населения. Это здорово, поскольку, на мой взгляд, такие фестивали, помогают развивать туризм в нашей стране, а значит полезны и для улучшения благосостояния наших граждан", - сказал Айбек Абылкасымов.

Глава Чон-Сары-Ойского айыл окмоту Улан Абрахманов со своей стороны отметил, что местные власти позаботились о том, чтобы обеспечить присутствие медицинских работников на соревнованиях, обеспечить пожарную безопасность, а также организовать наличие представителей служб ЖКХ.

"Это действительно событие для нас. Фестиваль добавит узнаваемости селу Орнок и сделает его более привлекательным для туристов. Сегодня здесь собрались люди из разных регионов нашей страны и из других стран. Надеюсь, каждый из них получит удовольствие от этого действа, которое сегодня будет происходить. Кроме того, хочется верить, что они оценят красоту орнокских пляжей и наше гостеприимство", - сказал он.

Первыми на старт вышли юниоры на квадроциклах и мотоциклах. Самому юному участнику, как оказалось, всего 8 лет. Мальчишка наравне со взрослыми спортсменами преодолел все этапы трассы.

Корреспонденты vb.kg поговорили с парнишкой. Он представился Сашей и рассказал, что особого волнения перед заездом не испытывал, поскольку уже четвертый год уверенно сидит в седле квадроцикла.

Затем последовало то, ради чего все и собрались в этот день на берегу. На трассу вышли обладатели эндуро-мотоциклов. С первых минут заезда стало понятно, что гонка будет зрелищной. Перед райдерами стояла непростая задача – преодолеть трассу, усложненную препятствиями в виде "качелей" из бревен, песчанных насыпей и т.д.

Спортсмены на радость зрителям уверенно проходили круг за кругом – ведь смысл гонки в том, что самые сильные и выносливые способны преодолеть трассу бOльшее количество раз.

В заезде участвовали 29 эндуристов. В общей сложности гонка продолжалась 40 минут. Участники приехали из Бишкека, Майсуу-Суу, Каракола, Кара-Балты и Токмока. Первое место занял Георгий Назаров, который за это время сумел сделать 11 кругов. Второе место занят Роман Банченко, преодолевший 10 кругов, с результатом 9 кругов третье место занял Бекзат Ооганов.

Среди победителей разных категорий разыграли путевку в тур в Дубай и билет на концерт 50 Cent. Главный приз выиграл Евгений Кузнецов, который выступал в категории "Джип-спорт".