Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 81.74 - 82.74

ГНС: За применение неисправной ККМ предусмотрена ответственность

169  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последнее время в Государственную налоговую службу поступает много жалоб от граждан, принимающих участие в стимулирующей лотерее "Требуй чек – выиграй приз!", на невозможность сканирования QR-кода на чеке из-за плохого качества кода.В связи с этим ГНС напоминает, что применение предпринимателями неисправной ККМ влечет предупреждение либо наложение штрафа.

Штраф для физических лиц – 3 тысяч сомов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 13 тысяч сомов.

Контрольно-кассовые машины считаются неисправными в случаях, если кассовый аппарат:

  1. не выполняет или выполняет операции с ошибками, не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает кассовые чеки и отчеты, предусмотренные техническими требованиями к ККМ;
  2. не позволяет получать данные, содержащиеся в ККМ и/или передаваемые по проводным и беспроводным каналам связи, необходимые для осуществления контроля налоговой службой;
  3. не передает фискальные данные в режиме реального времени по проводным или беспроводным каналам связи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, за исключением случаев отсутствия связи, предоставляемой провайдером (оператором связи), или сбоев в работе АИС.

Во избежание привлечения к административной ответственности ГНС рекомендует субъектам соблюдать установленные требования и в самые короткие сроки обеспечить надлежащую работу применяемой ККМ.

Самостоятельно проверить корректность работы ККМ можно путем сканирования QR-кода, через личный кабинет налогоплательщика или через сайт проверки чеков, который указан под QR-кодом на кассовом чеке.

На сегодняшний день количество участников стимулирующей лотереи ГНС составило более 110 тысяч человек, которыми ежедневно сканируются около 76 тысяч чеков.

ГНС проводит стимулирующую лотерею "Требуй чек – выиграй приз!" с целью мобилизации народного контроля над соблюдением кассовой дисциплины, а также укрепления у предпринимателей привычки выдавать контрольно-кассовые чеки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421962
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  