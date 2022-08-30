ГНС: За применение неисправной ККМ предусмотрена ответственность

В последнее время в Государственную налоговую службу поступает много жалоб от граждан, принимающих участие в стимулирующей лотерее "Требуй чек – выиграй приз!", на невозможность сканирования QR-кода на чеке из-за плохого качества кода.В связи с этим ГНС напоминает, что применение предпринимателями неисправной ККМ влечет предупреждение либо наложение штрафа.

Штраф для физических лиц – 3 тысяч сомов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 13 тысяч сомов.

Контрольно-кассовые машины считаются неисправными в случаях, если кассовый аппарат:

не выполняет или выполняет операции с ошибками, не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает кассовые чеки и отчеты, предусмотренные техническими требованиями к ККМ; не позволяет получать данные, содержащиеся в ККМ и/или передаваемые по проводным и беспроводным каналам связи, необходимые для осуществления контроля налоговой службой; не передает фискальные данные в режиме реального времени по проводным или беспроводным каналам связи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, за исключением случаев отсутствия связи, предоставляемой провайдером (оператором связи), или сбоев в работе АИС.

Во избежание привлечения к административной ответственности ГНС рекомендует субъектам соблюдать установленные требования и в самые короткие сроки обеспечить надлежащую работу применяемой ККМ.

Самостоятельно проверить корректность работы ККМ можно путем сканирования QR-кода, через личный кабинет налогоплательщика или через сайт проверки чеков, который указан под QR-кодом на кассовом чеке.

На сегодняшний день количество участников стимулирующей лотереи ГНС составило более 110 тысяч человек, которыми ежедневно сканируются около 76 тысяч чеков.

ГНС проводит стимулирующую лотерею "Требуй чек – выиграй приз!" с целью мобилизации народного контроля над соблюдением кассовой дисциплины, а также укрепления у предпринимателей привычки выдавать контрольно-кассовые чеки.