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Первая группа туристов прошла через горы из Алматы на Иссык-Куль

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Первая группа туристов прошла через горы из Алматы на Иссык-Куль. В состав группы вошли казахстанские и кыргызстанские госслужащие, бизнесмены, депутаты и общественные деятели. Об этом сообщает пресс-служба "Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике".

"По пути из Алматы на Иссык-Куль туристы поднялись на высоту 3270 метров над уровнем моря и преодолели пешком по горной тропе почти 30 километров. Поход занял три дня. 28 августа группа прибыла в село Балбай Батыра Тюпского района.

Также прибыла группа опытных спортсменов, которые прошли через перевалы Озерный и Сары-Булак. На пути длиной 80 километров им предстояло преодолеть четыре горные реки. Путешественники обновят информацию о состоянии троп и возможных угрозах природного характера, а также отработают процедуру прохождения границы.

26 мая 2022 года пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли в текст совместного заявления президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Большую работу по подготовке к открытию горных маршрутов провели парламентарии двух стран, которые и инициировали нынешний виток переговоров. Площадку для решения вопроса со стороны Кыргызской Республики подготовил депутат Жогорку Кенеша Нурлан Азыгалиев, со стороны Казахстана – депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

Напомним, что в ближайшее время уполномоченные органы по туризму должны подписать специальное межправительственное соглашение c учетом интересов и пожеланий туристических сообществ Кыргызстана и Казахстана. После этого тропы откроются для массовых туристов".


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URL: https://www.vb.kg/421964
Теги:
туризм, Кыргызстан
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