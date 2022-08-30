В Афганистане запретили криптовалюту

Талибы в Афганистане запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции в стране.

Как отмечает агентство, центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны.

"Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат.

По словам Саадаата, в связи с нарушением запрета были задержаны не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

Источник: РИА новости