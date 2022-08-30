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Кок-бору: игра сильных и выносливых мужчин

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- Назгуль Абдыразакова
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Одна из зрелищных и опасных спортивных состязаний является конная игра кок-бору. Уже на протяжении последних лет именитые кокбористы прославляют нашу страну этим видом спорта. Можно сказать, что кок-бору стал спортивным брендом Кыргызстана. На днях группа журналистов, в том числе наша редакция vb.kg , при содействии Федерации кок-бору Кыргызстана отправилась на Иссык-Куль, чтобы увидеть, как проходят тренировки двух команд по "Кок-бору" и "Кокпар", которые выступят на Всемирных играх кочевников в турецком городе Изник.

В этом виде спорта важна подготовленность как игроков, так и лошадей, так как только самые выносливые и сильные остаются в игре.

И так мы предоставляем список игроков, которые поедут в Турцию и будут защищать честь Кыргызстана

Состав команды "Кок-бору":

1. Марлис Койгельдиев;

2. Нооруз Раатбек великолепен;

3. Нурдин Болотбеков;

4. Таши Майлыбашев;

5. Акбар Иманбеков;

6. Дастан Сагынбек уулу;

7. Рустам Тыналиев;

8. Сейитбек Анарбек уулу;

9. Аудасбек Мырзабек уулу;

10. Манас Ниязов;

11. Нуржан Мелисбек уулу;

12. Майрамбек Рыспеков.

Команду возглавляет Аскат Искендеров, Нурлан Мамбетов – главный тренер, Нурстан Толтоев готовит игроков.

Состав команды в Кокпаре:

1. Нурбек Юсупов;

2. Ерлан Толебеков;

3. Улан Насакеев;

4. Сын Эльдияра Шахтарбека;

5. Омурбек Эсен уулу;

6. Эмирлан Женишбеков;

7. Бекназар Аматов;

8. Эрсултан Айдаркан уулу;

9. Кубаныч Султан уулу;

10. Кияз Ниязов;

11. Белек Мукаев;

12. Аскат Аскаров.

Команду возглавляет Мыктыбек Туташов. А главным тренером был назначен Тилек Урманбетов, тренером – Максат Кайдыбаев.

Есть в нашей стране немало неравнодушных людей, которые поддерживают спортсменов и вносят свой вклад в развитие спорта. Одним из главных спонсоров кокбористов на протяжении многих лет выступает кыргызстанец Клевцов Алексей Викторович.

Интересные факты по Кок-бору

Современные правила игры для спортивных соревнований были разработаны в 1996 году в Кыргызской Республике известным кинорежиссёром Болотом Шамшиевым. В 1998 году была создана кыргызская национальная федерация Кок-бору, основателям и первым её президентом был Болот Шер (Болотбек Шерниязов). Так же Болот Шер 2001 году основал Международную федерацию Кок-Бору. Эти правила были также признаны и приняты 9 ноября 2001 года всеми заинтересованными странами на учредительном съезде Международной федерации Кок-Бору в г. Бишкек Кыргызской Республики. Вслед за этим национальные федерации кок-бору были созданы в Казахстане, России, Китае, Таджикистане, Узбекистане, Афганистане, Монголии, Пакистане и Турции.

31 марта 2016 года от Кыргызстана было подано предложение о включении конноспортивной игры кок-бору в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В декабре 2017 года игра была включена.


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URL: https://www.vb.kg/421969
Теги:
кок-бору, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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