Кок-бору: игра сильных и выносливых мужчин

Одна из зрелищных и опасных спортивных состязаний является конная игра кок-бору. Уже на протяжении последних лет именитые кокбористы прославляют нашу страну этим видом спорта. Можно сказать, что кок-бору стал спортивным брендом Кыргызстана. На днях группа журналистов, в том числе наша редакция vb.kg , при содействии Федерации кок-бору Кыргызстана отправилась на Иссык-Куль, чтобы увидеть, как проходят тренировки двух команд по "Кок-бору" и "Кокпар", которые выступят на Всемирных играх кочевников в турецком городе Изник.
В этом виде спорта важна подготовленность как игроков, так и лошадей, так как только самые выносливые и сильные остаются в игре.
И так мы предоставляем список игроков, которые поедут в Турцию и будут защищать честь Кыргызстана
Состав команды "Кок-бору":
1. Марлис Койгельдиев;
2. Нооруз Раатбек великолепен;
3. Нурдин Болотбеков;
4. Таши Майлыбашев;
5. Акбар Иманбеков;
6. Дастан Сагынбек уулу;
7. Рустам Тыналиев;
8. Сейитбек Анарбек уулу;
9. Аудасбек Мырзабек уулу;
10. Манас Ниязов;
11. Нуржан Мелисбек уулу;
12. Майрамбек Рыспеков.
Команду возглавляет Аскат Искендеров, Нурлан Мамбетов – главный тренер, Нурстан Толтоев готовит игроков.
Состав команды в Кокпаре:
1. Нурбек Юсупов;
2. Ерлан Толебеков;
3. Улан Насакеев;
4. Сын Эльдияра Шахтарбека;
5. Омурбек Эсен уулу;
6. Эмирлан Женишбеков;
7. Бекназар Аматов;
8. Эрсултан Айдаркан уулу;
9. Кубаныч Султан уулу;
10. Кияз Ниязов;
11. Белек Мукаев;
12. Аскат Аскаров.
Команду возглавляет Мыктыбек Туташов. А главным тренером был назначен Тилек Урманбетов, тренером – Максат Кайдыбаев.
Есть в нашей стране немало неравнодушных людей, которые поддерживают спортсменов и вносят свой вклад в развитие спорта. Одним из главных спонсоров кокбористов на протяжении многих лет выступает кыргызстанец Клевцов Алексей Викторович.
Современные правила игры для спортивных соревнований были разработаны в 1996 году в Кыргызской Республике известным кинорежиссёром Болотом Шамшиевым. В 1998 году была создана кыргызская национальная федерация Кок-бору, основателям и первым её президентом был Болот Шер (Болотбек Шерниязов). Так же Болот Шер 2001 году основал Международную федерацию Кок-Бору. Эти правила были также признаны и приняты 9 ноября 2001 года всеми заинтересованными странами на учредительном съезде Международной федерации Кок-Бору в г. Бишкек Кыргызской Республики. Вслед за этим национальные федерации кок-бору были созданы в Казахстане, России, Китае, Таджикистане, Узбекистане, Афганистане, Монголии, Пакистане и Турции.
31 марта 2016 года от Кыргызстана было подано предложение о включении конноспортивной игры кок-бору в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В декабре 2017 года игра была включена.