Прогноз погоды на сентябрь

В первый осенний месяц осенью и не "запахнет". Разве что желтые листья под ногами будут напоминать об этом грустном времени года. Зонтики пока тоже не нужно вешать у дверей. Дожди, причем не очень внушительные, будут всего лишь два - максимум три дня.

Дневная температура в Таласской области планируется Небесной канцелярией в пределах 26 - 33 градусов. Причем в первые две декады месяца ртутные столбики будут прочно держаться за отметкой в +30 градусов. Синоптики, правда, обещают 6–7, 26–27 сентября небольшие дожди, но и в эти дни температура воздуха не упадет ниже 25 градусов. А вот ночью в области будет наблюдаться существенное понижение температуры до 16 градусов. В предгорьях ночью возможны даже морозы до –2 градусов.

В Чуйской области та же картина. Днем от 26 до 24 градусов. Причем даже в конце месяца погода будет такой же жаркой. 6–7, 26–27 сентября, как и в Таласе, пройдут кратковременные дожди. Но они даже пыль не "прибьют" на наших улицах. Ночью температура воздуха значительно понизится до -17–19 градусов. В предгорьях - заморозки.

В Иссык–Кульской области свой микроклимат. Поэтому днем в этом регионе температура воздуха не перевалит за 30–градусную отметку. Дожди пройдут не только 6–7, 26–27 сентября, но и 18–19. Однако осадки будут кратковременными, и температура воздуха окажется в пределах статистической нормы: 24–25 градусов. А вот на востоке Иссык–Кульской котловины жара исчезнет. Температура воздуха будет максимум 20 градусов. И то только в первой половине месяца.

Нарынская область - самый холодный наш регион. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому в начале месяца температура воздуха днем здесь не будет превышать 27 градусов, а уже с 10–13 сентября ртутный термометр опустится до 20 градусов, а затем - еще ниже. В конце месяца нарынчанам придется одевать куртки и теплую обувь. При 10–12 градусах в рубашках и платьях не пощеголяешь. О ночном температурном режиме лучше и не говорить. В самом областном центре начнут буйствовать минусовые температуры, до –5 градусов.

В трех южных областях погода будет примерно одинаковой. Днем от 26 до 35 градусов жары, ночью - 12–15 градусов. Лишь в конце месяца жара спадет до 27 - 29 градусов. Правда, 6–7, 12–15, 27–28 сентября возможны осадки, но тоже, как и на севере страны, не очень значительные.

Не спадет жара и в Бишкеке. В первой декаде месяца температура воздуха днем будет 30–35 градусов (а вместо дождей 6–7 сентября - густая облачность), во второй декаде месяца температура упадет всего лишь на 2–3 градуса. А к концу месяца показания термометра начнут колебаться на отметках между 24–27 градусами. Что удивительно - почти каждую ночь небо будут покрывать тучи, но утренние ветерки от них и следа не оставят. Температура в это время суток не будет превышать 17–20 градусов.