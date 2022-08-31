Погода
$ 81.97 - 82.97
€ 81.74 - 82.74

Прогноз погоды на сентябрь

31  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В первый осенний месяц осенью и не "запахнет". Разве что желтые листья под ногами будут напоминать об этом грустном времени года. Зонтики пока тоже не нужно вешать у дверей. Дожди, причем не очень внушительные, будут всего лишь два - максимум три дня.

Дневная температура в Таласской области планируется Небесной канцелярией в пределах 26 - 33 градусов. Причем в первые две декады месяца ртутные столбики будут прочно держаться за отметкой в +30 градусов. Синоптики, правда, обещают 6–7, 26–27 сентября небольшие дожди, но и в эти дни температура воздуха не упадет ниже 25 градусов. А вот ночью в области будет наблюдаться существенное понижение температуры до 16 градусов. В предгорьях ночью возможны даже морозы до –2 градусов.

В Чуйской области та же картина. Днем от 26 до 24 градусов. Причем даже в конце месяца погода будет такой же жаркой. 6–7, 26–27 сентября, как и в Таласе, пройдут кратковременные дожди. Но они даже пыль не "прибьют" на наших улицах. Ночью температура воздуха значительно понизится до -17–19 градусов. В предгорьях - заморозки.

В Иссык–Кульской области свой микроклимат. Поэтому днем в этом регионе температура воздуха не перевалит за 30–градусную отметку. Дожди пройдут не только 6–7, 26–27 сентября, но и 18–19. Однако осадки будут кратковременными, и температура воздуха окажется в пределах статистической нормы: 24–25 градусов. А вот на востоке Иссык–Кульской котловины жара исчезнет. Температура воздуха будет максимум 20 градусов. И то только в первой половине месяца.

Нарынская область - самый холодный наш регион. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому в начале месяца температура воздуха днем здесь не будет превышать 27 градусов, а уже с 10–13 сентября ртутный термометр опустится до 20 градусов, а затем - еще ниже. В конце месяца нарынчанам придется одевать куртки и теплую обувь. При 10–12 градусах в рубашках и платьях не пощеголяешь. О ночном температурном режиме лучше и не говорить. В самом областном центре начнут буйствовать минусовые температуры, до –5 градусов.

В трех южных областях погода будет примерно одинаковой. Днем от 26 до 35 градусов жары, ночью - 12–15 градусов. Лишь в конце месяца жара спадет до 27 - 29 градусов. Правда, 6–7, 12–15, 27–28 сентября возможны осадки, но тоже, как и на севере страны, не очень значительные.

Не спадет жара и в Бишкеке. В первой декаде месяца температура воздуха днем будет 30–35 градусов (а вместо дождей 6–7 сентября - густая облачность), во второй декаде месяца температура упадет всего лишь на 2–3 градуса. А к концу месяца показания термометра начнут колебаться на отметках между 24–27 градусами. Что удивительно - почти каждую ночь небо будут покрывать тучи, но утренние ветерки от них и следа не оставят. Температура в это время суток не будет превышать 17–20 градусов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421971
Теги:
Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  