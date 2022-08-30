Получить прививку Pfizer в ЦСМ Бишкека можно будет уже на этой неделе

На этой неделе желающие привиться вакциной Pfizer смогут сделать это в Центрах семейной медицины Бишкека. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Как рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, в Кыргызстан уже поступили растворители для вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer и специалисты РЦИ сразу же занялись планом распределения вакцины по стране.

30 августа партию вакцин Pfizer должны получить прививочные пункты столицы, а потом региональные. Затем начнется вакцинация.

Получить прививку можно в ЦСМ по месту жительства.

100 620 доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer-BioNTech прибыли в Кыргызстан в рамках механизма COVAX. Вакцина Pfizer–BioNTech создана на основе мРНК, не содержит вирусы и не влияет на ДНК человека. Но есть противопоказания. Это анафилактическая реакция в анамнезе на любой компонент вакцины. Возможны также побочные реакции после вакцинации: покраснение и болезненность в месте инъекции, усталость, головная боль, повышение температуры тела, боли в мышцах и суставах которые проходят самостоятельно в течение трех дней.