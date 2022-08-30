Дарыйка Калыкова рассказала, как прошел форум женщин на Иссык-Куле

Депутат Кара-Булакского айыльного кенеша Дарыйка Калыкова рассказала vb.kg о том, как в Чолпон-Ате прошел второй Национальный форум "Женское лидерство: Прорыв в новую эпоху" при участии женщин-лидеров, женщин-политиков и государственных служащих со всех регионов страны.

Этот форум – диалоговая площадка о значении вклада женщин в развитие общества, о переосмыслении факторов женского лидерства и создания совместной стратегии для развития Кыргызстана.

Как рассказала Дарыйка Калыкова, в форуме приняли участие депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей, представительницы районных и областных администраций, женщины, занимающие руководящие должности. Также в форуме приняли участие первая леди и директора общественного фонда "Эне-балага тирек" Айгүль Жапарова, экс-президента Роза Отунбаева, министра труда и социального развития Кудайберген Базарбаев, заместитель председателя кабинета министров Эдиля Байсалова и других политических лидеров.

По словам Калыковой, участников разделили на 4 группы: "Женщины в политике", "Женщины в экономическом управлении", "Насилие против женщин" и "Роль женщин в экологическом развитии". От каждой группы выступили первые лица государства, которые работали в составе групп.

В конце форума была создана резолюция которая будет оправлена и в Жогорку Кенеш и президенту.

Форум был организован Министерством труда, социального обеспечения и миграции.