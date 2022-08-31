Футбольный турнир в колонии № 16 выявил лучших игроков

По случаю Дня независимости в учреждении № 16 Службы исполнения наказаний, расположенном в селе Беловодском, состоялся жаркий турнир между мастерами мини-футбола.

С целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления спортивной формы в матчах участвовало 5 команд.

После серии игр 1-е место заняла команда из сотрудников управления по воспитательной, социальной и психологической работе, которым был вручен переходящий кубок СИН.

Также начальник учреждения, полковник в/с А.Кыдынбаев, отметил грамотами лучших игроков, тепло поздравив их. Среди них старший лейтенант А.Асакаев, старшина Н.Уметов, старший сержант Т.Абдыбалиев